WW International Aktie News: WW International verliert am Montagabend kräftig

Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 15,2 Prozent auf 12,63 USD. In der Spitze büsste die WW International-Aktie bis auf 12,07 USD ein. Bei 15,14 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via NASDAQ 37'204 WW International-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (38,17 USD) erklomm das Papier am 07.11.2025. Gewinne von 202,22 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 09.05.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 8,41 USD ab. Abschläge von 33,41 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für WW International-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Am 05.08.2026 hat WW International die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 1,41 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei WW International noch ein Gewinn pro Aktie von 119,19 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 162.32 Mio. USD – das entspricht einem Abschlag von -14,19 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 189.16 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von WW International wird am 05.11.2026 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 04.11.2027.

Analysten gehen davon aus, dass WW International 2026 einen Verlust in Höhe von -3,473 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur WW International-Aktie

Novo Nordisk-Aktie leichter: Neues Abo-Modell für Wegovy angekündigt

WeightWatchers-Aktie nach Gewinnen schwächer: Konzern plant Millionen-Strategie für Frauen