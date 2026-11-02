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02.11.2026 16:29:00
WW International Aktie News: Anleger setzen WW International am Montagnachmittag unter Druck
Die Aktie von WW International gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 5,4 Prozent auf 14,10 USD.
Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 5,4 Prozent auf 14,10 USD. Im Tief verlor die WW International-Aktie bis auf 13,90 USD. Bei 15,14 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 3'712 WW International-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.11.2025 bei 38,17 USD. Mit einem Zuwachs von 170,71 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 8,41 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 40,35 Prozent könnte die WW International-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten WW International-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Am 05.08.2026 hat WW International in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,41 USD. Im Vorjahresviertel hatte WW International 119,19 USD je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um -14,19 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 189.16 Mio. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 162.32 Mio. USD.
WW International wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 05.11.2026 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 04.11.2027.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass WW International einen Verlust von -3,473 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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