WW International Aktie 146428136 / US98262P2002
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02.10.2026 20:27:13
WW International Aktie News: WW International springt am Freitagabend an
Die Aktie von WW International gehört am Freitagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die WW International-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 9,5 Prozent auf 15,02 USD nach oben.
Das Papier von WW International konnte um 20:26 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 9,5 Prozent auf 15,02 USD. Im Tageshoch stieg die WW International-Aktie bis auf 15,22 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 14,21 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 47'675 WW International-Aktien umgesetzt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 38,17 USD. Dieser Kurs wurde am 07.11.2025 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die WW International-Aktie somit 60,65 Prozent niedriger. Am 09.05.2026 gab der Anteilsschein bis auf 8,41 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die WW International-Aktie 78,60 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Zuletzt erhielten WW International-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Am 05.08.2026 legte WW International die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,41 USD gegenüber 119,19 USD im Vorjahresquartal. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um -14,19 Prozent auf 162.32 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 189.16 Mio. USD gelegen.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 29.10.2026 terminiert.
Experten prognostizieren für das Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -3,740 USD je WW International-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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