WW International Aktie News: WW International gewinnt am Nachmittag kräftig

Das Papier von WW International konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 8,0 Prozent auf 14,82 USD. Die WW International-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 15,02 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 14,21 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 15'150 WW International-Aktien den Besitzer.

Am 07.11.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 38,17 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 157,64 Prozent über dem aktuellen Kurs der WW International-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.05.2026 bei 8,41 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die WW International-Aktie 76,16 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für WW International-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. WW International liess sich am 05.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 1,41 USD. Im letzten Jahr hatte WW International einen Gewinn von 119,19 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde auf 162.32 Mio. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von -14,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 189.16 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.10.2026 erfolgen.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2026 -3,740 USD je Aktie in den WW International-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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