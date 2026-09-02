WW International Aktie News: WW International am Abend in Grün

Um 20:26 Uhr wies die WW International-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 4,2 Prozent auf 16,96 USD nach oben. Bei 17,13 USD erreichte die WW International-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 16,51 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 16'195 WW International-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 07.11.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 38,17 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 125,13 Prozent Plus fehlen der WW International-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 8,41 USD. Dieser Wert wurde am 09.05.2026 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 50,40 Prozent.

WW International liess sich am 05.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 1,41 USD. Im letzten Jahr hatte WW International einen Gewinn von 119,19 USD je Aktie eingefahren. Mit einem Umsatz von 162.32 Mio. USD, gegenüber 189.16 Mio. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von -14,19 Prozent präsentiert.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von WW International wird am 29.10.2026 gerechnet.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2026 -3,495 USD je Aktie in den WW International-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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