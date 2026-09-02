WW International Aktie News: WW International am Mittwochnachmittag im Plus

Das Papier von WW International legte um 16:28 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 1,5 Prozent auf 16,51 USD. Der Kurs der WW International-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 16,79 USD zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 16,51 USD. Zuletzt wechselten 1'507 WW International-Aktien den Besitzer.

Am 07.11.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 38,17 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 131,19 Prozent hinzugewinnen. Am 09.05.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 8,41 USD ab. Mit Abgaben von 49,06 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Am 05.08.2026 hat WW International die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 1,41 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 119,19 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat WW International mit einem Umsatz von insgesamt 162.32 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 189.16 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um -14,19 Prozent verringert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte WW International am 29.10.2026 präsentieren.

In der WW International-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 -3,495 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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