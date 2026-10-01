WW International Aktie 146428136 / US98262P2002
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01.10.2026 20:27:13
WW International Aktie News: WW International gibt am Donnerstagabend deutlich nach
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von WW International. Die WW International-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 10,0 Prozent auf 13,92 USD abwärts.
Um 20:26 Uhr ging es für die WW International-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 10,0 Prozent auf 13,92 USD. Die WW International-Aktie sank bis auf 13,49 USD. Bei 15,50 USD eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 45'703 WW International-Aktien umgesetzt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 38,17 USD erreichte der Titel am 07.11.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 174,21 Prozent könnte die WW International-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 09.05.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 8,41 USD. Derzeit notiert die WW International-Aktie damit 65,52 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Die Dividendenausschüttung für WW International-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Am 05.08.2026 legte WW International die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Das EPS wurde auf 1,41 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 119,19 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat WW International in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von -14,19 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 162.32 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 189.16 Mio. USD in den Büchern gestanden.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 29.10.2026 erwartet.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass WW International einen Verlust von -3,740 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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