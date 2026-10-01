WW International Aktie News: WW International verzeichnet am Nachmittag herbe Einbussen

Die WW International-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 6,3 Prozent bei 14,49 USD. Der Kurs der WW International-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 14,49 USD nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 15,50 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 10'523 WW International-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 38,17 USD. Dieser Kurs wurde am 07.11.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die WW International-Aktie derzeit noch 163,42 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 8,41 USD. Dieser Wert wurde am 09.05.2026 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der WW International-Aktie 41,96 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für WW International-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Am 05.08.2026 hat WW International die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 1,41 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei WW International noch ein Gewinn pro Aktie von 119,19 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 162.32 Mio. USD – das entspricht einem Abschlag von -14,19 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 189.16 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.10.2026 veröffentlicht.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2026 ein Verlust in Höhe von -3,740 USD je WW International-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.ch

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