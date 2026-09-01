WW International Aktie 146428136 / US98262P2002
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01.09.2026 20:27:13
WW International Aktie News: WW International am Abend mit Abschlägen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von WW International. Die WW International-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 3,5 Prozent auf 16,11 USD ab.
Um 20:26 Uhr rutschte die WW International-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 3,5 Prozent auf 16,11 USD ab. In der Spitze fiel die WW International-Aktie bis auf 15,98 USD. Bei 16,30 USD eröffnete der Anteilsschein. Von der WW International-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 18'687 Stück gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 07.11.2025 bei 38,17 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 136,93 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der WW International-Aktie. Am 09.05.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 8,41 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der WW International-Aktie liegt somit 91,56 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
WW International liess sich am 05.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 1,41 USD gegenüber 119,19 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Mit einem Umsatz von 162.32 Mio. USD, gegenüber 189.16 Mio. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von -14,19 Prozent präsentiert.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 29.10.2026 erwartet.
Analysten gehen davon aus, dass WW International 2026 einen Verlust in Höhe von -3,495 USD je Aktie ausweisen dürften.
Redaktion finanzen.ch
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