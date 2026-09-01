WW International Aktie News: WW International am Nachmittag mit Einbussen

Die WW International-Aktie notierte um 16:28 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 4,0 Prozent auf 16,03 USD. Das Tagestief markierte die WW International-Aktie bei 15,98 USD. Bei 16,30 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via NASDAQ 3'152 WW International-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 07.11.2025 auf bis zu 38,17 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die WW International-Aktie 138,12 Prozent zulegen. Bei 8,41 USD erreichte der Anteilsschein am 09.05.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 47,54 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Am 05.08.2026 legte WW International die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,41 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 119,19 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 162.32 Mio. USD – das entspricht einem Minus von -14,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 189.16 Mio. USD in den Büchern gestanden hatten.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.10.2026 erfolgen.

In der WW International-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 -3,495 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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