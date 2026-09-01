Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’308 0.2%  SPI 20’150 0.2%  Dow 52’767 -0.8%  DAX 25’970 -1.1%  Euro 0.9408 0.2%  EStoxx50 6’369 -0.8%  Gold 4’330 -2.7%  Bitcoin 62’608 -1.4%  Dollar 0.8116 0.4%  Öl 95.3 5.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Partners Group2460882UBS24476758Nestlé3886335Zurich Insurance1107539Swiss Re12688156Amrize143013422Sika41879292Novartis1200526Swiss Life1485278
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Japan-ETFs: Die Doppelwette auf Nippons Comeback
Q2-US-Portfolio von Zurich Insurance: Kräftige Aufstockungen bei Aktien von AMD und Eli Lilly, Verkäufe bei Microsoft
Rohstoffe im August 2026: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat
Weltgrösster Juwelier Pandora setzt trotz Silberpreis-Rückgang auf Platin
Aktien von BYD und Xiaomi: Bernstein sieht trotz Kurszielsenkung weiteres Potenzial
Suche...

WW International Aktie 146428136 / US98262P2002

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

01.09.2026 16:29:00

WW International Aktie News: WW International am Nachmittag mit Einbussen

WW International Aktie News: WW International am Nachmittag mit Einbussen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von WW International. Die WW International-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 4,0 Prozent auf 16,03 USD abwärts.

WW International
13.71 CHF 4.54%
Kaufen Verkaufen

Die WW International-Aktie notierte um 16:28 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 4,0 Prozent auf 16,03 USD. Das Tagestief markierte die WW International-Aktie bei 15,98 USD. Bei 16,30 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via NASDAQ 3'152 WW International-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 07.11.2025 auf bis zu 38,17 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die WW International-Aktie 138,12 Prozent zulegen. Bei 8,41 USD erreichte der Anteilsschein am 09.05.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 47,54 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Am 05.08.2026 legte WW International die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,41 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 119,19 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 162.32 Mio. USD – das entspricht einem Minus von -14,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 189.16 Mio. USD in den Büchern gestanden hatten.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.10.2026 erfolgen.

In der WW International-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 -3,495 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur WW International-Aktie

Novo Nordisk-Aktie leichter: Neues Abo-Modell für Wegovy angekündigt

WeightWatchers-Aktie nach Gewinnen schwächer: Konzern plant Millionen-Strategie für Frauen


Bildquelle: g-stockstudio / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Dell: Wiederholt sich das "KI-Muster"?

Der Computerbauer präsentiert heute nach US-Börsenschluss seine Quartalszahlen. Es spricht einiges dafür, dass Anleger diesen Anlass nutzen, um Kasse zu machen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu WW International Inc Registered shs

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten