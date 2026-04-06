Weight Watchers International Aktie 1321809 / US9486261061
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06.04.2026 19:11:50
WW International Shares Drop 16%
(RTTNews) - WW International, Inc. (WW) shares fell 15.89 percent, down $2.27 to $12.00 on Monday, despite no new company-specific announcement or disclosed market catalyst during the session.
The stock is currently trading at $12.00, below its previous close of $14.27, after opening at $13.45 on the Nasdaq. Shares traded in a range of $11.85 to $13.75 during the session, with volume reaching 588,208 shares, nearly double the average daily volume of 299,403.
WW International's 52-week range is $11.85 to $46.95.
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