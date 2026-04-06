WW International Shares Drop 16%

Börse aktuell - Live Ticker

Der heimische Leitindex machte am Donnerstag seine Verluste im Laufe des Tages nahezu komplett wett. Der deutsche Leitindex grenzte sein Minus etwas ein. An der Wall Street ging es in unterschiedliche Richtungen. Die Börsen in Fernost verabschiedeten sich am Donnerstag am mit Abschlägen aus dem Handel.