WW International hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

WW International lud am 05.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS belief sich auf 1.41 USD gegenüber 119.19 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 14.19 Prozent zurück. Hier wurden 162.3 Millionen USD gegenüber 189.2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.ch