Wuzhou Special Paper Group A vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Wuzhou Special Paper Group A veröffentlichte am 08.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS wurden 0.27 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Wuzhou Special Paper Group A 0.120 CNY je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite standen 2.62 Milliarden CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2.13 Milliarden CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch