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11.08.2026 06:37:00
Wuzhou Special Paper Group A vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Wuzhou Special Paper Group A veröffentlichte am 08.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
In Sachen EPS wurden 0.27 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Wuzhou Special Paper Group A 0.120 CNY je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite standen 2.62 Milliarden CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2.13 Milliarden CNY umgesetzt.
Redaktion finanzen.ch
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