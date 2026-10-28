Wuxi Taiji Industrial vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Wuxi Taiji Industrial liess sich am 26.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Wuxi Taiji Industrial die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

In Sachen EPS wurden 0.04 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Wuxi Taiji Industrial 0.050 CNY je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz wurden 7.23 Milliarden CNY gegenüber 7.15 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch