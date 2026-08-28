Wuxi Taiji Industrial verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Wuxi Taiji Industrial hat am 27.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS lag bei 0.09 CNY. Im letzten Jahr hatte Wuxi Taiji Industrial einen Gewinn von 0.100 CNY je Aktie eingefahren.

Der Umsatz lag bei 6.49 Milliarden CNY – das entspricht einem Abschlag von 25.64 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 8.72 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch