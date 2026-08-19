Wuxi Taclink Optoelectronics Technology A stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Wuxi Taclink Optoelectronics Technology A lud am 18.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.36 CNY, nach 0.090 CNY im Vorjahresvergleich.

Umsatzseitig wurden 290.6 Millionen CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Wuxi Taclink Optoelectronics Technology A 234.5 Millionen CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch