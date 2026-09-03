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03.09.2026 06:37:00
Wuxi Shangji Automation A veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Wuxi Shangji Automation A hat am 31.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS lag bei -0.57 CNY. Ein Jahr zuvor waren -0.350 CNY je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz wurde auf 2.34 Milliarden CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.57 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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