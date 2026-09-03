Wuxi Shangji Automation A veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Wuxi Shangji Automation A hat am 31.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei -0.57 CNY. Ein Jahr zuvor waren -0.350 CNY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 2.34 Milliarden CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.57 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch