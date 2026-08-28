Wuxi Rural Commercial Bank: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Wuxi Rural Commercial Bank hat am 26.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es stand ein EPS von 0.35 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Wuxi Rural Commercial Bank noch ein Gewinn pro Aktie von 0.340 CNY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 2.27 Milliarden CNY – das entspricht einem Abschlag von 1.59 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2.30 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch