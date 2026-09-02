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02.09.2026 06:37:00
Wuxi Paike New Materials and Technology A präsentierte Quartalsergebnisse
Wuxi Paike New Materials and Technology A hat am 31.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.93 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.820 CNY erwirtschaftet worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Wuxi Paike New Materials and Technology A in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18.16 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.19 Milliarden CNY im Vergleich zu 1.01 Milliarden CNY im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.ch
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