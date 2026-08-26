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26.08.2026 06:37:00
Wuxi NCE Power A: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Wuxi NCE Power A hat am 25.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.33 CNY, nach 0.310 CNY im Vorjahresvergleich.
Wuxi NCE Power A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 650.4 Millionen CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 35.30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 480.7 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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