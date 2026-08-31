WUXI LEAD INTELLIGENT EQUIPMENT vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

WUXI LEAD INTELLIGENT EQUIPMENT hat am 28.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat WUXI LEAD INTELLIGENT EQUIPMENT im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 36.11 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 660.8 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 485.5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch