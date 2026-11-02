WUXI LEAD INTELLIGENT EQUIPMENT verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

WUXI LEAD INTELLIGENT EQUIPMENT äusserte sich am 30.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat WUXI LEAD INTELLIGENT EQUIPMENT in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 30.16 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 5.44 Milliarden HKD im Vergleich zu 4.18 Milliarden HKD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch