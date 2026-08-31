WUXI LEAD INTELLIGENT EQUIPMENT: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

WUXI LEAD INTELLIGENT EQUIPMENT gab am 28.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.33 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte WUXI LEAD INTELLIGENT EQUIPMENT ein EPS von 0.240 CNY je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 4.50 Milliarden CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 28.09 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte WUXI LEAD INTELLIGENT EQUIPMENT einen Umsatz von 3.51 Milliarden CNY eingefahren.

Redaktion finanzen.ch