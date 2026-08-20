Wuxi Hyatech A legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Wuxi Hyatech A hat am 17.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.12 CNY. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0.120 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Wuxi Hyatech A im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3.47 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 202.1 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel waren 195.4 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch