|
20.08.2026 06:37:00
Wuxi Hyatech A legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Wuxi Hyatech A hat am 17.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0.12 CNY. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0.120 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Wuxi Hyatech A im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3.47 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 202.1 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel waren 195.4 Millionen CNY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Alphabet: Bereit für den nächsten Sprung
Während Berkshire Hathaway ein deutliches Vertrauenssignal sendet, steht die Aktie charttechnisch an einer interessanten Unterstützungszone. Aktuell eröffnet sich eine spekulative Chance auf einen neuen Anlauf in Richtung 400 Dollar.Weiterlesen!
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI freundlich -- DAX leichter -- Asiens Börsen mit Gewinnen
Am heimischen Aktienmarkt sind kleine Gewinne zu sehen. Der deutsche Leitindex fällt derweil zurück. An den Börsen in Fernost sind am Donnerstag grüne Vorzeichen zu sehen.