Wuxi Huaguang Boiler mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Wuxi Huaguang Boiler äusserte sich am 29.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 0.07 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.060 CNY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 1.82 Milliarden CNY – das entspricht einem Abschlag von 18.95 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2.25 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch