Wuxi Huaguang Boiler mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Wuxi Huaguang Boiler lud am 26.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.17 CNY. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0.170 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1.75 Milliarden CNY – eine Minderung von 28.71 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 2.45 Milliarden CNY eingefahren.

Redaktion finanzen.ch