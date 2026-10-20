Wuxi Chipown Micro-electronics: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Wuxi Chipown Micro-electronics hat am 17.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Wuxi Chipown Micro-electronics hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0.55 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.680 CNY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite standen 341.1 Millionen CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 241.3 Millionen CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch