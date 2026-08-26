Wuxi Autowell Technology A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Wuxi Autowell Technology A hat sich am 25.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das EPS wurde auf 0.68 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.530 CNY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 1.69 Milliarden CNY – das entspricht einem Abschlag von 8.62 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.85 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch