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06.08.2026 06:37:00
WuXi AppTec zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
WuXi AppTec hat am 03.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
WuXi AppTec hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.33 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.230 USD je Aktie gewesen.
Im abgelaufenen Quartal hat WuXi AppTec 2.42 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 56.96 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1.54 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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