WuXi AppTec vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

WuXi AppTec hat am 03.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 2.56 HKD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1.83 HKD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 57.57 Prozent auf 18.95 Milliarden HKD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 12.02 Milliarden HKD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch