WuXi AppTec stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

WuXi AppTec hat am 26.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS belief sich auf 3.23 HKD gegenüber 1.35 HKD je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 47.06 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 19.36 Milliarden HKD, während im Vorjahreszeitraum 13.16 Milliarden HKD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch