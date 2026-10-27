WuXi AppTec A präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

WuXi AppTec A hat am 26.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es stand ein EPS von 2.86 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei WuXi AppTec A noch ein Gewinn pro Aktie von 1.24 CNY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 16.64 Milliarden CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 38.01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12.06 Milliarden CNY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch