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27.10.2026 06:37:00
WuXi AppTec A präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
WuXi AppTec A hat am 26.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Es stand ein EPS von 2.86 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei WuXi AppTec A noch ein Gewinn pro Aktie von 1.24 CNY in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 16.64 Milliarden CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 38.01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12.06 Milliarden CNY in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.ch
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