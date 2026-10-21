Wulff-Group stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Wulff-Group gab am 19.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen EPS wurden 0.14 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Wulff-Group 0.260 EUR je Aktie eingenommen.

Das vergangene Quartal hat Wulff-Group mit einem Umsatz von insgesamt 36.1 Millionen EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 31.2 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren, um 15.76 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch