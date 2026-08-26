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26.08.2026 06:37:00
Wuhan Yangze Communications Industry Group zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Wuhan Yangze Communications Industry Group liess sich am 25.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Wuhan Yangze Communications Industry Group die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 1.30 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.020 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite standen 223.2 Millionen CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 222.6 Millionen CNY umgesetzt.
Redaktion finanzen.ch
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