Wuhan Xianglong Power Industry hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Wuhan Xianglong Power Industry veröffentlichte am 19.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Mit einem EPS von 0.01 CNY lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Wuhan Xianglong Power Industry mit 0.010 CNY je Aktie genauso viel verdiente.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1.28 Prozent auf 22.2 Millionen CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 21.9 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch