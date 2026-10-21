|
21.10.2026 06:37:00
Wuhan Xianglong Power Industry hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Wuhan Xianglong Power Industry veröffentlichte am 19.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Mit einem EPS von 0.01 CNY lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Wuhan Xianglong Power Industry mit 0.010 CNY je Aktie genauso viel verdiente.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1.28 Prozent auf 22.2 Millionen CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 21.9 Millionen CNY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Swiss Life: Die 1'000er-Marke ist keine Utopie
Die Aktie des Versicherungskonzerns hat den übergeordneten Aufwärtstrend verteidigt. Jetzt könnte Swiss Life neue Höchstkurse ansteuern.Weiterlesen!
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen verlieren
An den Börsen in Asien geht es am Donnerstag nach unten.