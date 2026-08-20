Wuhan Xianglong Power Industry gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Wuhan Xianglong Power Industry hat am 19.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.01 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Wuhan Xianglong Power Industry 0.030 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal hat Wuhan Xianglong Power Industry 22.3 Millionen CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2.25 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 21.8 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch