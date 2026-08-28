Wuhan Keqian Biology A: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Wuhan Keqian Biology A hat am 27.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.08 CNY. Im Vorjahresviertel waren 0.240 CNY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 146.3 Millionen CNY – das entspricht einem Abschlag von 39.17 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 240.5 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch