Wuhan Jianmin Pharmaceutical Group öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Wuhan Jianmin Pharmaceutical Group veröffentlichte am 20.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.59 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.730 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Wuhan Jianmin Pharmaceutical Group 738.1 Millionen CNY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 19.12 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 912.5 Millionen CNY umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.ch