Wuhan Jianmin Pharmaceutical Group hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Wuhan Jianmin Pharmaceutical Group hat am 22.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.40 CNY. Im Vorjahresviertel waren 0.420 CNY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 8.19 Prozent auf 686.1 Millionen CNY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 747.3 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch