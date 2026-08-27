Wuhan Humanwell Healthcare (Group): So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Wuhan Humanwell Healthcare (Group) hat am 26.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.45 CNY gegenüber 0.380 CNY im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0.56 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 5.96 Milliarden CNY umgesetzt, gegenüber 5.93 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch