Wuhan East Lake High Technology Group: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Wuhan East Lake High Technology Group äusserte sich am 18.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0.01 CNY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Wuhan East Lake High Technology Group ein EPS von 0.050 CNY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Wuhan East Lake High Technology Group im vergangenen Quartal 516.2 Millionen CNY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 17.00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Wuhan East Lake High Technology Group 621.9 Millionen CNY umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch