Wuhan Development Zone zieht fast 90 Milliarden Yuan für Investitionsförderungen nach Epidemie an

WUHAN, China, 7. Juli 2020 /PRNewswire/ -- Am 1. Juli fand in Wuhan die erste grosse Investitionsförderungsaktion nach der Epidemie im südchinesischen Wirtschaftszentrum Shenzhen statt. Marktakteure beider Orte unterzeichneten 13 Projekte, die Autos der nächsten Generation, künstliche Intelligenz, den Kfz-Ersatzteilmarkt und andere Bereiche betreffen, mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von 89 Milliarden Yuan. Die Unterzeichnung dieser Projekte hebt die einzigartigen Investitionsvorteile der Wuhan Development Zone hervor und verleiht der Beschleunigung der post-epidemischen Erholung der Region und der Schaffung eines neuen Hochlandes zur Sammlung von Kapital und Wissen neue Vitalität, so das Publicity Department der Wuhan Development Zone.



Im Hilton-Hotel im Shekou-Distrikt von Shenzhen, wo die Veranstaltung stattfand, wimmelte es am Mittwoch von Gästen. Peng Hao, Leiter der Wuhan Development Zone, gab eine detaillierte Einführung über die Investitionsvorteile der Region, wobei er insbesondere auf den Hauptsitz für wissenschaftliche und technologische Innovation in der Region einging.



Zu den teilnehmenden Unternehmen gehörte die Führungsspitze der Sky-well New Energy Automobile Group Co. Ltd., Sunac China Holdings Limited, Huawei und weitere vor Ort ansässige führende Unternehmen aus der Industrie, dem Immobiliensektor und anderen Sektoren.



Die Wuhan Development Zone ist eine nationale Entwicklungszone mit starker flächendeckender Wettbewerbsfähigkeit in den zentralen und westlichen Regionen des Landes. Mit einer Jahresproduktion von mehr als 1 Million Autos und 17 Millionen Klimaanlagen ist es der Hauptstandort, die Hauptantriebskraft und der Hauptpfeiler für die industrielle und wirtschaftliche Entwicklung Wuhans. In den letzten Jahren hat die Wuhan Development Zone die industrielle Umwandlung und Modernisierung kontinuierlich gefördert, ein diversifiziertes industrielles Supportsystem entwickelt und die Investitionsförderung und Kapitaleinführung intensiviert. Statistiken zufolge hat die Region in den letzten drei Jahren 252 Grossprojekte im Wert von über 100 Millionen Yuan unterzeichnet, mit einem unterzeichneten Gesamtbetrag von 682,1 Milliarden Yuan. Darunter befinden sich 49 Projekte, die von den Fortune-500-Unternehmen, und 33 Projekte, die von zentral verwalteten staatlichen Unternehmen (SOEs) investiert wurden.



Als Kernbereich für die künftige Umgestaltung und Aufwertung der Wuhan Development Zone sowie für eine qualitativ hochwertige Entwicklung wird die Planung und der Bau von der Zentrale für wissenschaftliche und technologische Innovation in der Region beschleunigt. Der in der Nähe des Jangtse-Flusses und des Südtaizi-Sees gelegene Stützpunkt zeichnet sich durch hervorragende geographische, verkehrstechnische und infrastrukturelle Bedingungen aus.



Nach den einschlägigen Plänen soll sich der Stützpunkt im Hinblick auf die Einführung der Industrie auf die Wirtschaft, die wissenschaftliche Forschung und Entwicklung und die intelligente Fertigung der Zentrale konzentrieren. Kooperationsmöglichkeiten stehen Fortune-500-Firmen, grossen zentralen staatlichen Unternehmen, führenden Privatunternehmen, Branchenführern, grossen multinationalen Unternehmen, bekannten Universitäten und Forschungsinstituten offen. Hervorgehoben wird die Entwicklung aufstrebender Industriezweige wie Automobile der nächsten Generation, intelligente Wohnhäuser, intelligente Fertigung, Tests und Design. Der Stützpunkt soll einen modernen wirtschaftlichen Ballungsraum mit Hauptsitz bilden, der Zentralchina zugewandt ist und das ganze Land umspannt, sowie Cluster von industriellen Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen und eine nationale Plattform zur Beschleunigung der industriellen Inkubation schaffen.



In Bezug auf Planung und Layout wird der Hauptsitz für wissenschaftliche und technologische Innovation der Wuhan Development Zone den Wasserweg als Achse nehmen, um eine räumliche Gesamtstruktur mit einer Achse, die sechs Seen verbindet, und drei länglichen Zonen, die vier Abschnitte verbinden, zu schaffen.



Der zentrale Gürtel wird Bereiche des Vermögensaufbaus, der wissenschaftlichen und technologischen Innovation und der ökologischen Entwicklung miteinander verbinden, um die Wirtschaft des Hauptsitzes, Forschung und Entwicklung, intelligente Fertigung und direkt an der Waterfront angesiedelte Unternehmen zu fördern. Der Hauptstandort wird Bürobereiche, Forschungs- und Entwicklungstesteinrichtungen-, Geschäfts- und Wohnnutzung aufweisen. Durch die Verbindung von Entscheidungsfindungen mit F&E und industrieller Anwendung wird der Stützpunkt hochwertige Industriecluster und Fachleute anziehen.



Die Einladung in die Wuhan Development Zone hat bei den Unternehmern in Shenzhen Beifall und Anerkennung gefunden.



"Wuhan ist ein logischer Investitionsstandort für grosse einheimische Unternehmen und Konzerne, solange sie landesweit präsent sein wollen. Wir sind optimistisch in Bezug auf Wuhan und werden weiterhin in Wuhan investieren", sagte Zhang Jinshun,Vice Chairman der Baoneng Group.



"Wuhan hat ein sehr gutes Investitionsklima und die Menschen sind sehr enthusiastisch. Es ist eine zukunftssichere Entscheidung, in Wuhan zu investieren", sagte Jiang Tiefeng, General Manager der China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co,.Ltd.



Viele Unternehmer brachten ihre Bereitschaft zum Ausdruck, die allseitige Zusammenarbeit mit der Wuhan Development Zone zu verstärken, um eine gemeinsame Entwicklung anzustreben und Ergebnisse zu erzielen, von denen alle Beteiligten profitieren.



Mit Schwerpunkt auf der Industrie für künstliche Intelligenz plant die Shenzhen Galaxy Industry Group eine Zusammenarbeit mit dem China Construction Second Engineering Bureau und der Wuhan Real Estate Group, um in den Bau eines internationalen intellektuellen Hafens in der Wuhan Development Zone zu investieren und Projekte wie das China University Venture Capital Research Institute (Zweigstelle Zentralchina), das National Institute of Entrepreneurship, die Wuhan University Entrepreneurship Manager Training Base, einen Inkubator, eine Mode-Einkaufsstrasse und COCO PARK Phase I aufzubauen.



Im Bereich der Automobile der nächsten Generation wird DeepRoute, ein in Shenzhen ansässiges Startup-Unternehmen für selbstfahrende Fahrzeuge, in der Entwicklungszone von Wuhan eine Produktionsbasis, ein F&E-Testzentrum und ein Betriebszentrum für intelligente, mit dem Internet verbundene Automobile errichten. Darüber hinaus hat es relevante technische Teams für die technologische Transformation von Kernkomponenten und die Entwicklung von L4-Level-Selbstfahrer-Algorithmus-Tiefenlerntechnologie zur Durchführung kommerzieller Pilotoperationen eingerichtet. Ein weiteres Startup-Unternehmen für selbstfahrende Fahrzeuge mit Sitz in Shenzhen wird seinen regionalen Betriebssitz in Zentralchina in der Wuhan Development Zone einrichten. Die erste Charge der 20 selbstfahrenden Autos des Unternehmens wird auf städtischen Strassen in der Wuhan Development Zone fahren.



Zur Förderung der wissenschaftlichen und technologischen Innovation plant das China Science and Technology Development Institute den Bau einer Service-Plattform für Innovation und Unternehmertum sowie einer Plattform für Industriemotoren in der Wuhan Development Zone. Die Investitionsprojekte zielen auf strategisch aufstrebende Industrien ab, wie z.B. intelligente, mit dem Internet verbundene Autos, Industrieroboter, neue Materialien und erneuerbare Energien, wobei die Vorteile der wissenschaftlichen und technologischen Innovationskraft und anderer Ressourcen des Instituts voll zum Tragen kommen sollen. Es werden Anstrengungen unternommen, um qualitativ hochwertige Teams und Projekte im In- und Ausland einzuführen und zu fördern, ein gutes ökologisches Umfeld für Innovation und Unternehmertum zu schaffen und zu versuchen, es innerhalb von vier Jahren zu einem nationalen Inkubator auszubauen. Im Einklang mit dem Entwicklungskonzept der Integration von Industriewachstum und Stadtentwicklung plant die R&F Group den Bau eines wissenschaftlichen und technologischen Innovationszentrums in der Wuhan Development Zone, um ein charakteristisches industrielles Vorführgelände zu schaffen, in dem wissenschaftliche und technologische Innovationsindustrien, Innovationsideen und neue Talente zusammenkommen sollen.



Die China Zhengtong Group, die sich auf den Markt für Automobildienstleistungen konzentriert, sammelt und integriert die vorteilhaften Ressourcen ihrer Tochtergesellschaften und verbundenen Parteien und plant den Bau und die Einführung einer Reihe von Schlüsselprojekten. Dazu gehören das Wealth Settlement Center, die Dongzheng Finance Central China Headquarter Base und die Zhengtong Logistics Headquarter Base. Ziel ist der Aufbau eines industriellen Clusters auf dem Automobilersatzteilmarkt, die Entwicklung und Einführung von erstklassigen Büroräumen, von Unternehmenszentralen, Finanzzentren und verschiedenen unterstützenden kommerziellen Branchen und Formaten sowie die Schaffung eines diversifizierten städtischen Raums.



Peng Hao sagte, die Wuhan Development Zone werde die besten Richtlinien herausgeben, das beste Umfeld schaffen und den Investoren die besten Dienstleistungen bieten. Es wird eine umfassende Unterstützung im Hinblick auf neue Forschung und Entwicklung, Innovation und Unternehmertum angeboten werden. Umfassende Talentdienstleistungen und die Unterstützung spezieller Richtlinien für die Schulausbildung der Kinder, den Wohnungskauf und die ärztliche Versorgung werden gewährleistet. Die Zone wird ein guter Betreuer für Unternehmen und Talente sein, die im Distrikt investieren und arbeiten, indem sie den Servicemechanismus verbessert und gezielte Dienstleistungen anbietet.



Bilduntertitel: Unterzeichnungszeremonie in Shenzhen für Investitionsprojekte zwischen in Shenzhen ansässigen Unternehmen und der Wuhan Development Zone