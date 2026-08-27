Wuhan Dameng Database Company mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Wuhan Dameng Database Company lud am 25.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.61 CNY, nach 0.940 CNY im Vorjahresvergleich.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Wuhan Dameng Database Company in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14.04 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 302.2 Millionen CNY im Vergleich zu 265.0 Millionen CNY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch