Wuhan Bester Group Telecom A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Wuhan Bester Group Telecom A veröffentlichte am 26.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.02 CNY, nach 0.070 CNY im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz wurde auf 872.9 Millionen CNY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 15.65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.03 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch