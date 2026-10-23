WTB Financial B: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

WTB Financial B hat am 21.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 12.54 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte WTB Financial B 11.09 USD je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite standen 146.7 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 145.1 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch