WTB Financial A: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

WTB Financial A hat am 21.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS belief sich auf 12.54 USD gegenüber 11.09 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal hat WTB Financial A mit einem Umsatz von insgesamt 146.7 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 145.1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 1.10 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch