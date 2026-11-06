WSP Global vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

WSP Global hat am 04.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2.48 CAD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 2.18 CAD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 5.29 Milliarden CAD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4.53 Milliarden CAD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch