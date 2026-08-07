WSP Global informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

WSP Global präsentierte am 05.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 1.83 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2.14 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat WSP Global im vergangenen Quartal 5.40 Milliarden CAD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 19.88 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte WSP Global 4.51 Milliarden CAD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch