WSIndustries (India) informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

WSIndustries (India) hat am 10.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.24 INR gegenüber 0.190 INR im Vorjahresquartal.

Mit einem Umsatz von 4.3 Millionen INR, gegenüber 260.5 Millionen INR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 98.35 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch