Writeup: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Writeup hat am 07.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es stand ein EPS von 0.87 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Writeup noch ein Gewinn pro Aktie von 4.48 JPY in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 616.3 Millionen JPY in den Büchern – ein Minus von 24.36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Writeup 814.8 Millionen JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch